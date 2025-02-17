جنوب لبنان - 3 شهداء في قصف إسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وكالة الأنباء اللبنانية ، مساء اليوم السبت 15 فبراير 2025 ، إن ثلاثة أشخاص استشهدوا وأصيب 5 آخرون جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية لمركبة على طريق جرجوع بإقليم التفاح جنوبي لبنان؛ وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن ينتهي سريانه يوم الثلاثاء المقبل.

وأوردت الوكالة اللبنانية، أن "مسيّرة إسرائيلية نفذت قرابة الساعة السابعة من مساء اليوم غارة مستهدفة بصاروخ موجه سيارة على طريق جرجوع – اللويزة في منطقة إقليم التفاح عند مفرق قطر الندى، وقد اندلعت النيران بالسيارة المستهدفة".

وأقر الجيش الإسرائيلي بالقصف جنوبي لبنان، وقال إن طيرانه أغار بشكل موجه ودقيق وبتوجيه استخباراتي واستهدف عنصرا مركزيا في الوحدة الجوية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان.

وادعى أنه "جرى استهداف العنصر في أعقاب قيامه بخروقات متكررة تفاهمات الاتفاق بين إسرائيل ولبنان خلال الأسابيع الأخيرة، والتي شملت أيضا تورطه بإطلاق مسيّرات نحو الأراضي الإسرائيلية".

واعتبر أن "الجيش يواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل، وسيمنع كل محاولة من حزب الله للتموضع خلافا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

ومن جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، مساء السبت إنه "سنواصل حشد كل الدعم الدبلوماسي من أجل انسحاب الجيش الإسرائيلي".

وفي وقت سابق السبت، شنت مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفقا للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، والتي تبلغ 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، قبل أن تعلن واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/ فبراير الجاري.

ولم يحدد الجيش موعدا جديدا لاستكمال الانسحاب من جنوب لبنان، لكن وكالة "رويترز" أوردت أن إسرائيل طلبت من لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار تمديد بقاء قواتها حتى 28 شباط/ فبراير، أي لعشرة أيام إضافية، وهو الأمر الذي رفضه الجانب اللبناني بشكل تام.

ومنذ سريان الاتفاق قبل 80 يوما، ارتكبت إسرائيل 934 خرقا له في لبنان، ما خلف 73 شهيدا و265 جريحا؛ استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وإجمالا، أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول إلى تصعيد واسع في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن 4 آلاف و104 شهداء و16 ألفا و890 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

المصدر : وكالات