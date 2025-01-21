شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن ينظم احتفالية ضخمة لسداد ديوان المزارعين على مستوى محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية ضخمة لإطلاق مبادرة سداد ديوان المزارعين على مستوى محافظات الجمهورية، تحت شعار (ايد بتزرع.. وايد بتساعد)، والتي أقيمت في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، بمشاركة واسعة من الأحزاب والكيانات السياسية ورموز المجتمع والشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام، فضلا عن مشاركة حوالى أكثر من 7 آلاف من قياداته وأعضائه.

جاء ذلك بحضور كل من النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وقيادات الأمانة المركزية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، ولفيف من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، فضلا عن مشاركة نواب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الوزراء المشاركين في الحفل.

وبدأت وقائع الاحتفال بالسلام الوطني، ثم شهد الحفل فيلما وثائقيا حول جهود حزب مستقبل وطن في عام 2024، بالإضافة إلي عرض ردود أفعال المزارعين في عدد من المحافظات على مبادرة سداد ديون صغار المزارعين بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، كما تخلل الحفل عرضا قدمه شباب من كوادر الحزب حول إنجازات رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالزراعة والمزارعين، مشيرا إلى فخر كل مواطن بانتمائه إلى مصر ورئيسها، في ظل المواقف المصرية الوطنية المشرفة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي تعتبرها الدولة المصرية قضية مركزية، بالتوازي مع الحفاظ على القومي المصري، منوها لعزم الحزب تكثيف المشاركة في إيصال المساعدة للأشقاء الفلسطينيين خلال الساعات القادمة.

وفي كلمتها، وجّهت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، الشكر لحزب مستقبل وطن وقياداته وأعضائه، مؤكدة أن المبادرة تظهر تكاتف الدولة المصرية والحكومة وحزب مستقبل وطن.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية المبادرة التي أطلقها حزب مستقبل وطن لدعم صغار الفلاحين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الموارد اللازمة وأن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف المطلوبة في هذا الإطار.

وفي سياق أخر، أشاد السيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجهود حزب مستقبل وطن الوطنية والملحوظة في كافة المجالات، مثمنا الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب.

كما حرص النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام والسادة الوزراء المشاركون في الاحتفالية، على التقاط صورة تذكارية مع 27 مزارع من محافظات جمهورية مصر العربية.

واختتم الحفل، بفقرات غنائية واستعراضية للمطرب بهاء سلطان، والذي أمتع المشاركين بمجموعة من أغانيه المتميزة.