أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن عمليات نسف وتفجير نفذها الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليل في بلدتي عيتا الشعب ومركبا. وأفادت الوكالة الوطنية، بأنّ الجيش الإسرائيلي عمد بعد منتصف الليل، الى تفجير منازل وتجريف الطرق في وحانين ومارون الراس. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

كانت هذه تفاصيل خبر تفجير منازل وجرف طرق في عيتا الشعب وحانين ومارون الراس ومركبا ليلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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