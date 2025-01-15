هاشم: حتى الآن لن نشارك في الإستشارات النيابية إنطلاقاً من موقف سياسي نتخذه

كشف النائب قاسم هاشم في حديث للـLBCI، أن "حتى الآن لن نشارك في الإستشارات النيابية إنطلاقاً من موقف سياسي نتخذه بناء على كل التطورات والمجريات التي حصلت في الإستحقاقات السابقة وهذه إستشارات نيابية غير ملزمة "لا بتقدم ولا بتأخر".

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