محكمة التمييز الكويتية قضت بالحبس على متهمي اللجنة الخيرية بتمويل حزب الله بالحبس 3 سنوات ودفع غرامة مالية

افادت صحيفة "الراي الكويتية" بأن "محكمة التمييز الكويتية برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله على جميع متهمي اللجنة الخيرية بتمويل "حزب الله" بالحبس 3 سنوات وغرامة 27 مليون دينار عن تمويل "حزب الله" بأكثر من 13 مليون دينار. وكانت محكمتا أول درجة والاستئناف سبق وأن قضتا ببراءة جميع المتهمين إلا أن محكمة التمييز ألغت حكم البراءة وأدانت المتهمين بالحبس والغرامة".

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