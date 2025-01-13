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محكمة التمييز الكويتية قضت بالحبس على متهمي اللجنة الخيرية بتمويل حزب الله بالحبس 3 سنوات ودفع غرامة مالية

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افادت صحيفة "الراي الكويتية" بأن "محكمة التمييز الكويتية برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله على جميع متهمي اللجنة الخيرية بتمويل "حزب الله" بالحبس 3 سنوات وغرامة 27 مليون دينار عن تمويل "حزب الله" بأكثر من 13 مليون دينار. وكانت محكمتا أول درجة والاستئناف سبق وأن قضتا ببراءة جميع المتهمين إلا أن محكمة التمييز ألغت حكم البراءة وأدانت المتهمين بالحبس والغرامة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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