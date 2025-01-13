شكرا لقرائتكم خبر عن سيول: مقتل 300 جندي كوري شمالي وإصابة 2700 في الحرب الروسية الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل حوالى 300 جندي كوري شمالي وأصيب 2700 آخرون أثناء القتال في اطار الحرب الروسية على أوكرانيا، حسبما أفاد نائب كوري جنوبي الاثنين نقلًا عن معلومات من جهاز الاستخبارات في سيول.

واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي، بإرسال أكثر من عشرة آلاف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية.



وقال النائب لي سيونغ-كوين للصحفيين بعد إحاطة من وكالة الاستخبارات إن "التقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا في صفوف القوات الكورية الشمالية تجاوز 3 آلاف، بينهم نحو 300 قتيل و2700 جريح".

وكشف أن "ملاحظات عثر عليها بحوزة جنود قتلى تشير إلى أن السلطات الكورية الشمالية مارست ضغوطا عليهم للانتحار"، بما في ذلك بـ"تفجير أنفسهم (...) قبل وقوعهم في الأسر".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن السبت أسر جنديين كوريين شماليين في منطقة كورسك الروسية واستجوابهما في كييف، في تطور أكدته الاستخبارات الكورية الجنوبية الأحد، مشيرة إلى أنها شاركت في استجوابهما.



ضغوط لانتحار الجنود