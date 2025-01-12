حرس الحدود الأردني اشتبك مع "مهربين" حاولوا اجتياز الحدود الشمالية للبلاد

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنّ قوات حرس الحدود اشتبكت مع "مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية" للبلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية- بترا.
وفي نهاية تشرين الثاني 2024، أعلن الجيش الأردني القضاء على متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية تم تحويلهم إلى الجهات المختصة.
وفي السابع من الشهر الحالي، اتفقت سلطات الأردن مع الإدارة الجديدة في سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات ومنع عودة تنظيم "داعش"، وفق ما أعلن حينها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
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