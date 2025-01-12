مسؤول إسرائيلي: إرسال رئيس الموساد للدوحة يؤكد تقدم المفاوضات بشأن غزة والضغوط على الحكومة الإسرائيلية

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "إرسال رئيس الموساد للدوحة دافيد برنياع يؤكد تقدم المفاوضات بشأن غزة والضغوط على الحكومة الإسرائيلية".
وأمس، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، بأن "مبعوث الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب أكد خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامن نتانياهو على هدف ترامب التوصل لاتفاق قبل 20 كانون الثاني"، مشيرا الى ان "هناك تقدم في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة لكن الفجوات لا تزال قائمة".
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر متواصلة جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية.
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