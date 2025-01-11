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زلزال جديد بقوة 5.5 درجة يضرب إثيوبيا

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ابوظبي - سيف اليزيد -  ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، إثيوبيا اليوم، دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا.
وذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني أن الزلزال، هز شرقي العاصمة أديس أبابا في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأفاد المركز في تقرير له بأن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.وكانت إثيوبيا قد شهدت، منذ بداية عام 2025، أكثر من زلزال، حيث تعرضت عدة مناطق في البلاد لنشاط زلزالي متزايد.
يذكر أن إثيوبيا تقع ضمن خط الصدع الإثيوبي الرئيسي، وهو أحد المناطق الجيولوجية التي تشهد نشاطا ًزلزالياً دورياً نتيجة للأنشطة التكتونية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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