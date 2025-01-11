شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اشتعلت النيران؟.. أسباب طبيعية وبشرية وراء حرائق كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل المحققون جهودهم في تحديد الأسباب وراء الحرائق الكارثية التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا، والتي أودت بحياة 11 شخصًا على الأقل وخلفت دمارًا هائلًا في آلاف المنازل والشركات بمنطقة لوس أنجلوس .

ومع استعار الحرائق بشكل مستمر وعدم قدرة السلطات السيطرة عليها، كان السؤال ما الأسباب وراء هذه النيران المخيفة.





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في منطقة باسيفيك باليساديس، المشهورة بمنازل نجوم هوليوود مثل جيمي لي كورتيس وبيلي كريستال، حددت السلطات نقطة الاشتعال خلف أحد المنازل في شارع بييدرا مورادا، بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



هذه المنطقة تقع فوق وادٍ كثيف الأشجار، مما ساهم في سرعة انتشار النيران بفعل الرياح العاتية .

استبعاد الأسباب الطبيعية والتحقيق في مصادر أخرى.

رغم أن الصواعق تُعد السبب الأكثر شيوعًا لحرائق الغابات في الولايات المتحدة، أكد المحققون عدم وجود أي تقارير عن صواعق في المنطقة. لذلك، ركزت التحقيقات على أسباب أخرى مثل، لحرائق المتعمدة، ومشكلات خطوط المرافق العامة . في منطقة باسيفيك باليساديس، المشهورة بمنازل نجوم هوليوود مثل جيمي لي كورتيس وبيلي كريستال، حددت السلطات نقطة الاشتعال خلف أحد المنازل في شارع بييدرا مورادا، بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.هذه المنطقة تقع فوق وادٍ كثيف الأشجار، مما ساهم في سرعة انتشار النيران بفعل الرياح العاتيةاستبعاد الأسباب الطبيعية والتحقيق في مصادر أخرى.رغم أن الصواعق تُعد السبب الأكثر شيوعًا لحرائق الغابات في الولايات المتحدة، أكد المحققون عدم وجود أي تقارير عن صواعق في المنطقة. لذلك، ركزت التحقيقات على أسباب أخرى مثل، لحرائق المتعمدة، ومشكلات خطوط المرافق العامة



يقول جون لينتيني، خبير في تحليل أسباب الحرائق، إن التحقيقات تركز عادةً على تحديد نقطة البداية بدقة وفحص الأسباب المحيطة بها.

دور خطوط المرافق في اندلاع حرائق كاليفورنيا



تُلزم قوانين ولاية كاليفورنيا شركات المرافق بالإبلاغ عن أي حوادث كهربائية قد تكون مرتبطة بحرائق الغابات. على سبيل المثال، أسفرت التحقيقات في حريق توماس عام 2017 عن اكتشاف أن خطوط الكهرباء التابعة لشركة "إديسون جنوب كاليفورنيا" كانت السبب الرئيسي، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية هائلة .



فيما يتعلق بحرائق إيتون الحالية، أفادت شركة "إديسون" بعدم وجود أي شذوذ كهربائي في خطوطها قبل الحريق، لكنها قدمت تقريرًا للسلطات من باب الحيطة . تُلزم قوانين ولاية كاليفورنيا شركات المرافق بالإبلاغ عن أي حوادث كهربائية قد تكون مرتبطة بحرائق الغابات. على سبيل المثال، أسفرت التحقيقات في حريق توماس عام 2017 عن اكتشاف أن خطوط الكهرباء التابعة لشركة "إديسون جنوب كاليفورنيا" كانت السبب الرئيسي، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية هائلةفيما يتعلق بحرائق إيتون الحالية، أفادت شركة "إديسون" بعدم وجود أي شذوذ كهربائي في خطوطها قبل الحريق، لكنها قدمت تقريرًا للسلطات من باب الحيطة

أسباب أخرى محتملة للحرائق



إلى جانب الأسباب الشائعة كالصواعق والحرق العمد، يمكن أن تنتج الحرائق عن عوامل متنوعة مثل حرق الحطام ,الألعاب النارية، والحوادث العرضية، كالكشف عن جنس طفل، والذي تسبب في عام 2021 بحريق كبير دمّر مساحات واسعة.



الوضع الحالي للحرائق



حتى الآن، لا تزال الحرائق مشتعلة في مناطق باسيفيك باليساديس وإيتون، بينما تساعد الظروف المناخية الجافة والرياح في تفاقم الأزمة. يقول لينتيني: "لن تُطفأ هذه الحرائق حتى ينفد الوقود أو تتغير الظروف الجوية ".

ومع استمرار الجفاف وغياب الأمطار في التوقعات الجوية، تواجه كاليفورنيا اختبارًا صعبًا في احتواء هذه الحرائق والحد من خسائرها .



فرضت السلطات الأمريكية أمس الجمعة حظر تجوال في مناطق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا لحماية الممتلكات التي تم إخلاؤها بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت المنطقة.

وأعلن قائد شرطة لوس أنجلوس روبرت لونا في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة أن حظر التجوال ينطبق على المناطق التي تم إخلاؤها والتي تأثرت بحريق باليساديس وحريق إيتون، ومن المقرر أن يكون ساري المفعول من الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 6 من صباح غد السبت بالتوقيت المحلى (0200 بتوقيت جرينتش إلى 1400 بتوقيت جرينتش غدا السبت).



وقال لونا "لا يمكنك التواجد في هذه المناطق المتضررة. إذا كنت هناك، فأنت عرضة للاعتقال".

وذكر أن حظر التجوال يسمح للشرطة باتخاذ إجراءات ضد اللصوص الذين يعملون في أجزاء من المدينة تم إخلاؤها.

وأضاف "نحن نفعل ذلك لحماية للمنشآت والمنازل التي غادرها السكان لأننا أمرناهم بالمغادرة".

ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت منطقة لوس أنجلوس الكبرى في الأيام الأخيرة. فرضت السلطات الأمريكية أمس الجمعة حظر تجوال في مناطق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا لحماية الممتلكات التي تم إخلاؤها بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت المنطقة.وأعلن قائد شرطة لوس أنجلوس روبرت لونا في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة أن حظر التجوال ينطبق على المناطق التي تم إخلاؤها والتي تأثرت بحريق باليساديس وحريق إيتون، ومن المقرر أن يكون ساري المفعول من الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 6 من صباح غد السبت بالتوقيت المحلى (0200 بتوقيت جرينتش إلى 1400 بتوقيت جرينتش غدا السبت).وقال لونا "لا يمكنك التواجد في هذه المناطق المتضررة. إذا كنت هناك، فأنت عرضة للاعتقال".وذكر أن حظر التجوال يسمح للشرطة باتخاذ إجراءات ضد اللصوص الذين يعملون في أجزاء من المدينة تم إخلاؤها.وأضاف "نحن نفعل ذلك لحماية للمنشآت والمنازل التي غادرها السكان لأننا أمرناهم بالمغادرة".ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت منطقة لوس أنجلوس الكبرى في الأيام الأخيرة.

حظر تجوال بمناطق حرائق الغابات