مستوطنون يهاجمون قرى في «الضفة»

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

اعتدى عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، على عدد من القرى والبلدات الفلسطينية بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن عشرات المستوطنين هاجموا «يطا وسوسيا والسموع» قضاء مدينة الخليل، وألقوا الحجارة تجاه منازل الفلسطينيين، وترافق ذلك مع عمليات اقتحام واسعة لمدن وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية.

في سياق متصل، أقام مستوطنون، بحماية من القوات الإسرائيلية أمس، بؤرة استيطانية جديدة، على أراضي بلدة «طمون» بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية.