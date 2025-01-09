وسائل إعلام أميركية: محكمة بنيويورك رفضت طلب ترامب بوقف الحكم الصادر بحقه في قضية المدفوعات الجنائية

أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن "محكمة في نيويورك رفضت طلب الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب بوقف الحكم الصادر بحقه في قضية المدفوعات الجنائية".

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من "المحكمة العليا في الولايات المتحدة منع محكمة ولاية نيويورك من إصدار حكم بإدانته جنائيا في اتهامات تتعلق بدفعه أموالا لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها".

وكتب محامو ترامب في مذكرة أعلنوا عنها اليوم الأربعاء "يتعين على هذه المحكمة إصدار أمر على الفور يوقف محكمة ولاية نيويورك عن اتخاذ إجراءات أخرى لمنع ما قد يلحق بمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الاتحادية من ظلم وضرر جسيمين".

ورفضت محكمة استئناف في نيويورك أمس الثلاثاء محاولته لوقف الحكم المقرر أن تصدره محكمة ولاية نيويورك يوم الجمعة.

وطلب محامو ترامب في مذكرة من المحكمة العليا الأميركية أن "تأمر على الفور بحفظ القضية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى الاستئناف لحل مشكلات الحصانة الرئاسية".

وذكر المحامون أنهم "طلبوا في الوقت نفسه من أعلى محكمة في الولاية إصدار نفس الأمر الطارئ".

وأمرت المحكمة العليا المدعين العموم بالرد على الطلب بحلول صباح غد الخميس، في إشارة إلى أن القضاة قد يتحركون بسرعة في هذه المسألة.

وأدانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب بتهمة التستر على دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عن طريق محاميه السابق مايكل كوهين قبل انتخابات عام 2016 لشراء صمتها عن لقاء جنسي تقول إنه جرى بينهما.

ونفى ترامب اللقاء الجنسي أو ارتكاب أي مخالفات. ومن المقرر أن يتولى الرئاسة لفترة ثانية في 20 كانون الثاني.