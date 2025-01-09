شخصيات دينية وسياسية وفعاليات هنأت بانتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية

هنأت عدد من الشخصيات الدينية السياسية رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيساً للجمهورية. سعد الحريري أشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الى أنه "مبروك للبنان، الدولة والشعب، انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، وإحياء الامل باعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية لمواجهة التحديات الصعبة وما اكثرها في هذه الايام... مبروك فخامة الرئيس العماد جوزاف عون".

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