بدء فرز الأصوات في الدورة الثانية من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

بدأت عملية فرز الأصوات في الدورة الثانية من جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد أن حصد قائد الجيش العماد جوزاف عون 71 صوتًا في الدورة الأولى.

وفي وقت سابق، أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن وفد من "الثنائي الشيعي" يجتمع في هذه الأثناء مع قائد الجيش.

وكان قد رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب الرئيس لمدة ساعتين، وحدد الساعة 2 بعد الظهر موعدا للجلسة الثانية.

واعترض عدد من النواب على قرار رفع الجلسة، معتبرين أن "الدورة الثانية يجب أن تكون مباشرة بعد انتهاء الدورة الاولى".

وعلّق بري على اتهامه من قبل أحد النواب بمخالفة الدستور قائلا :"مش انت بتعلمني الدستور".