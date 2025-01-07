شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ": الاصطفاف الوطنى والوعى ضرورة لمواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن التصدى للشائعات يتطلب وعيًا مجتمعيًا واصطفافًا وطنيًا قويًا حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الشائعات تعد إحدى الوسائل الخطيرة التي تستهدف زعزعة الاستقرار، وتشتيت الجهود الوطنية، مؤكدًا أن الوعي الوطني هو الحصن الأول في مواجهة هذه التحديات.

وشدد البدري في تصريحات له، على أهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين، خاصة الشباب، بضرورة تحري الدقة في المعلومات وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة، مؤكدًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يؤكد على أهمية الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مصر، خاصة أننا نشهد منطقة مضطربة وغير مستقرة، مشيرًا إلى أن دعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة هو السبيل الأمثل لمواجهة الحملات المغرضة.

وأوضح أن الشائعات لا تهدف فقط إلى نشر الفوضى، بل تسعى إلى تقويض الجهود التنموية وإضعاف الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع، من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني، في التصدي لهذه الظاهرة عبر التوعية ونشر الحقائق، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الوطنية.

ودعا البدري إلى الالتفاف حول القيادة السياسية ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات المختلفة، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على تجاوز كافة الأزمات بفضل وعي أبنائها وحرصهم على الحفاظ على مكتسبات الوطن، مؤكدًا أن الاصطفاف الوطني هو السبيل لضمان الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.