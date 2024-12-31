شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طاقم زورق غرق في نهر المسيسيبي بعد اصطدامه بسفينة شحن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت قوات خفر السواحل الأمريكية يوم الاثنين، طاقم زورق قطر بشكل سريع، عندما غرق زورقهم في نهر المسيسيبي بعد اصطدامه بناقلة في ولاية لويزيانا الأمريكية.

وقال خفر السواحل يوم الاثنين، إنه يحقق في الحادث حاليًا، وإن مجرى النهر لا يزال مفتوحًا أمام الملاحة.

إنقاذ جميع أفراد الطاقم

قال جريج شامبين مدير شرطة سانت تشارلز باريش، إن مكتبه تلقى بلاغًا عن الاصطدام بين الناقلة وزورق القطر قرب جسر "هيل بوجز ميموريال" في لولينج، بولاية لويزيانا، ليلة الأحد.

وأضاف شامبين في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن "التقارير الأولية تشير إلى إنقاذ جميع أفراد طاقم زورق القطر".

وذكر خفر السواحل إنه سيكون هناك تقييم للآثار البيئية المحتملة في موقع الحادث في لولينج، على مسافة نحو 23 ميلًا (37 كيلومترًا) غرب نيو أورليانز.