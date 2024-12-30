كلمات الإشادة بكارتر تجمع بايدن وترامب.. ماذا قالا؟

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إشادة ترامب بكارتر

وفاة جيمي كارتر

الدمام - شريف احمد - نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي توفي الأحد عن عمر ناهز 100 عام، منوّها بـ"رجل مبادئ وإيمان وتواضع".وقال إن الولايات المتحدة ستقيم جنازة رسمية لكارتر، رئيسها الديموقراطي بين العامين 1977 و1981.وأضاف بايدن وزوجته جيل في بيان، إن "أمريكا والعالم فقدا زعيمًا ورجل دولة ورجل عمل إنساني غير عادي لكلّ من يبحث عن معنى أن يعيش المرء حياة ذات هدف ومعنى - الحياة الطيبة - عليه أن يدرس حياة جيمي كارتر، رجل مبادئ وإيمان وتواضع".نعى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيس الأسبق جيمي كارتر، مؤكّدا أنّ الولايات المتّحدة تدين للراحل "بالامتنان".وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ "التحدّيات التي واجهها جيمي كرئيس جاءت في وقت محوري لبلدنا، وقد فعل كل ما في وسعه لتحسين حياة جميع الأمريكيين، لهذا السبب، نحن جميعا مدينون له بالامتنان".

توفي جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق والحائز على جائزة نوبل للسلام عن عمر ناهز 100 عام، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وفي أكتوبر الماضي كان احتفل جيمي كارتر بعيد ميلاده المئة، مما جعله آنذاك أول رئيس أمريكي على قيد الحياة يصل إلى هذا السن.

ومن عام 1977 حتى 1981، شغل "كارتر" منصب الرئيس الـ39 للولايات المتحدة الأمريكية، ونال جائزة نوبل للسلام عام 2002.



وخلال الأشهر 19 الماضية خضع كارتر لرعاية المسنين في ولايته بجورجيا، وانتخب حاكمًا لها سابقًا، بحسب موقع "بي بي سي عربي".

وفي أكتوبر الماضي، وبمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد رئاسته الـ 39 للولايات المتحدة ولجمع الأموال لمركز كارتر، أقيم حفل موسيقي حضره عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة والمشاهير في أتلانتا بولاية جورجيا.