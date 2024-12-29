الشرع يرحّب باندماج "قسد" في الجيش السوري: لم ندخل إلى طهران أو جنوب لبنان بل قرانا ومدننا

أشار زعيم هيئة تحرير الشام والقائد العام للادارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في جزء أول من مقابلة بثتها قناة "العربية"، إلى "أننا لم ندخل إلى طهران أو جنوب لبنان بل قرانا ومدننا وبلداتنا".

وكانت قناة "العربية" نشرت في وقت سابق تصريحات مقتضبة للشرع حول عزمه حلّ هيئة تحرير الشام ومسار اجراء الانتخابات ودستور جديد، قبل بث المقابلة في وقت لاحق.

وقال الشرع "نريد علاقات مع إيران تحترم الشؤون الداخلية لسوريا"، مضيفًا "قمنا بحماية السفارة الإيرانية في إطار واجبنا كدولة".

وشدد على أن "روسيا هي ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة"، وتابع: "لا نريد خروج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها بسوريا".

ودعا الشرع السوريين إلى ضبط النفس ونبذ النعرات الطائفية، وقال "نرحب باندماج "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري".