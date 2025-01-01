شكرا لمتابعة خبر عن هلال الثاني من رجب يُزين سماء تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زين هلال شهر رجب سماء تبوك في مشهد بديع التقط عبر عدسات وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة قد نوهت بأن هلال القمر لشهر رجب قد رصد بعد غروب الشمس اليوم والإنتقال نحو بداية الليل بالعين المجردة حيث يزين الأفق الجنوب الغربي.

وأكدت أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.