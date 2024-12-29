كشف رئيس مديريّة الجنسيّة وشؤون الأجانب بالأردن باسم الدهامشة، أنّ مجموع السّوريّين الّذين غادورا عبر البلاد منذ 6 كانون الأوّل الحالي، بلغ 22215 سوريًّا، موضحًا أنّ عددًا كبيرًا منهم جاءوا عن طريق دول ثالثة "ترانزيت". وأكّد أنّ بلاده لن تجبر أحدًا على المغادرة والخيار متروك للنّازحين السّوريّين، مشدّدًا على أنّ الموطن الأصلي للاجئ هو بلده.
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "عدد اللّاجئين السّوريّين الّذي غادورا الأردن من إجمالي العدد المذكور هو 3106 أشخاص، منهم 252 سوريًّا من داخل مخيمات اللّجوء"، لافتًا إلى أنّه "جرى السّماح لرجال الأعمال والعائلات ومزدوجي الجنسيّة، بالمغادرة والقدوم عبر معبر جابر، وسمحنا لمن لا يملك جوازًا من اللّاجئين السّوريّين بالمغادرة بموجب تذاكر المرور الدّوليّة، الّتي أصدرتها السّفارة السّوريّة".
وكان الأردن قد قرّر في السّادس من الشّهر الحالي، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السّوري، بسبب الظّروف الأمنيّة، فيما تمّ إعادة فتحه في 20 منه.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أردني أعلن مغادرة 22215 سوريًا عبر الأردن منذ 6 الحالي: لن نجبر أحدًا على المغادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.