مسؤول أردني أعلن مغادرة 22215 سوريًا عبر الأردن منذ 6 الحالي: لن نجبر أحدًا على المغادرة

كشف رئيس مديريّة الجنسيّة وشؤون الأجانب بالأردن باسم الدهامشة، أنّ مجموع السّوريّين الّذين غادورا عبر البلاد منذ 6 كانون الأوّل الحالي، بلغ 22215 سوريًّا، موضحًا أنّ عددًا كبيرًا منهم جاءوا عن طريق دول ثالثة "ترانزيت". وأكّد أنّ بلاده لن تجبر أحدًا على المغادرة والخيار متروك للنّازحين السّوريّين، مشدّدًا على أنّ الموطن الأصلي للاجئ هو بلده.

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "عدد اللّاجئين السّوريّين الّذي غادورا الأردن من إجمالي العدد المذكور هو 3106 أشخاص، منهم 252 سوريًّا من داخل مخيمات اللّجوء"، لافتًا إلى أنّه "جرى السّماح لرجال الأعمال والعائلات ومزدوجي الجنسيّة، بالمغادرة والقدوم عبر معبر جابر، وسمحنا لمن لا يملك جوازًا من اللّاجئين السّوريّين بالمغادرة بموجب تذاكر المرور الدّوليّة، الّتي أصدرتها السّفارة السّوريّة".

وكان الأردن قد قرّر في السّادس من الشّهر الحالي، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السّوري، بسبب الظّروف الأمنيّة، فيما تمّ إعادة فتحه في 20 منه.