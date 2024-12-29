وزير الخارجية الروسية: يمكن أن نتحاور مع السلطات الجديدة في دمشق بشأن الحفاظ على قواعدنا وشروط عملها

أشار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الى أننا "لم نتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقات بشأن القواعد العسكرية الروسية في البلاد، ويمكن أن نتحاور مع السلطات الجديدة في دمشق بشأن الحفاظ على قواعدنا وشروط عملها".

ولفت لافروف، الى أننا "لسنا على علم بمراجعة السلطات السورية للمعاهدات المتعلقة بقواعدنا العسكرية".