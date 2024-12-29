أشار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الى أننا "لم نتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقات بشأن القواعد العسكرية الروسية في البلاد، ويمكن أن نتحاور مع السلطات الجديدة في دمشق بشأن الحفاظ على قواعدنا وشروط عملها".
ولفت لافروف، الى أننا "لسنا على علم بمراجعة السلطات السورية للمعاهدات المتعلقة بقواعدنا العسكرية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الروسية: يمكن أن نتحاور مع السلطات الجديدة في دمشق بشأن الحفاظ على قواعدنا وشروط عملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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