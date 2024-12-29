النشرة: شخصيات سياسية في منطقة البقاع هنأت اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة

تقدمت العديد من الشخصيات السياسية في منطقة البقاع، عبر "النشرة"، بالتهنئة إلى اللبنانيين، بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

في هذا السياق، تمنى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة أن يحمل العام الجديد الخير والاستقرار وظروف أفضل، لأن اللبنانيين يستحقون العيش بأمان وسلام.

بينما تمنى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون أن تكون تداعيات ما حصل في المنطقة إيجابية على لبنان.

من جانبه، تحدث عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان عن الأمل في لبنان جديد، مع ولادة يسوع، من أجل بناء دولة ومؤسسات ويلعب لبنان دوره الرائد. في حين أشار رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل أسعد زغيب إلى أن لدي أحساس بفتح صفحة جديدة في لبنان، متمنياً البحث في كيفية تأسيس بلد أساسه النظام والقانون.

أما الوزير السابق خليل الهراوي، فرأى أن لبنان بحاجة إلى مسؤولين على مستوى المرحلة، في وقت تمنى النائب السابق حسن يعقوب أن يكون العام الجديد أفضل من السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الشعب اللبناني أثبت أنه شعب واحد وتنوعه الطائفي نعمة وليس نقمة.