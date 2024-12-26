شكرا لقرائتكم خبر عن من أصل 31.. أوكرانيا تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة روسية والان نبدء بالتفاصيل

إسقاط المسيرات الروسية

تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا

معارك عنيفة

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 20 من أصل 31 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.وشنت القوات الروسية هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 31 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية، أطلقت من منطقتي أوريل وميليروفو.وأوردت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، عن صد الهجوم من قبل وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.البيان أشار إلى أنه بحلول الساعة 30:08 اليوم الخميس، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 20 طائرة مسيرة من طراز شاهد.كما أسقطت مسيرات أخرى من طرازات مجهولة الهوية، في مناطق خاركيف، وكييف، وتشيرنيهيف، ودنيبروبتروفسك.وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية في البيان، أن 11 طائرة مسيرة انحرفت عن مسارها، نتيجة للتدابير المضادة الفعالة (الحرب الإلكترونية)، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار على الأرض.وأمس اندلعت معارك ضارية بين قوات روسية مهاجمة وقوات أوكرانية، تدافع عن مدينة بوكروفسك ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة شرقي أوكرانيا.وأشارت هيئة الأركان العامة في كييف في تقريرها عن الوضع، إلى الإبلاغ عن 35 هجومًا روسيًا حول المدينة الواقعة على أطراف إقليم دونباس خلال اليوم.وذكر القائد الإقليمي فيكتور تريهوبوف، إن "ثلاثة جيوش روسية تتمركز هنا ضدنا"، مبينًا أن "المعارك هنا عنيفة للغاية لأن المحتلين الروس يدفعون بكل قواتهم المتاحة إلى الأمام ويحاولون اختراق خطوط دفاع قواتنا".ويوم الثلاثاء، أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 777 ألفًا و720 جنديًا.كما أشار إلى أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 9624 دبابة، منها 9 دبابات يوم الاثنين.كما دمرت كذلك 19915 مركبة قتالية مدرعة، و21323 نظام مدفعية، و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1030 من أنظمة الدفاع الجوي.