ديوان نتانياهو: فريق التفاوض بالدوحة سيعود لإسرائيل مساء اليوم لإجراء مشاورات داخلية

اعلن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "فريق التفاوض بالدوحة سيعود لإسرائيل مساء اليوم لإجراء مشاورات داخلية". كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن "محادثات الصفقة لم تتعثر ونحن في مرحلة تتطلب قرارات سياسية في إسرائيل".

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