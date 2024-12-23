الكرملين نفى طلب أسماء الأسد إذنا خاصا لمغادرة روسيا

نفى المتحدث باسم الرئاسة السورية (الكرملين) دميتري بيسكوف، التقارير بشأن طلب زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أسماء الأسد، إذنا خاصا لمغادرة روسيا، وشدد على أن هذا الأمر غير صحيح.
وكانت بعض وسائل الإعلام الغربية قد تناقلت أنباء عن رغبة زوجة الأسد في العودة إلى لندن، حيث ولدت ونشأت.
في سياق آخر، قال بيسكوف في تصريح إن مسألة إمدادات الطاقة إلى سلوفاكيا تتطلب اهتماما إضافيا، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء سلوفاكيا فيتسو بحثا يوم أمس العلاقات الثنائية وقضايا الطاقة في محادثات شاملة جرت في الكرملين.
وأضاف الكرملين "بوتين عرض خلال المحادثات مع فيتسو رؤيته للوضع في أوكرانيا والتقدم المحرز في العملية العملية العسكرية الخاصة".
إلى ذلك، كشف بيسكوف أن "بوتين سيكون سعيدا برؤية أولئك المستعدين لمشاركة روسيا في احتفالات عيد النصر على النازية في 9 أيار في موسكو".
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