سويف: الإنسان مدعو أن يختبر بقلبه محبّة الله الذي ربط اكتمال محبتنا له بمحبة أخينا الإنسان

أشار رئيس أساقفة أبرشيّة طرابلس المارونيّة المطران ​يوسف سويف​، خلال رعايته صبحيّةً ميلاديّةً للمسنّين، أقامتها لجنة راعويّة المرأة في قطاع الزاوية- الوسط، في قاعة الشّيخ بطرس الخوري في بلدة كرم سدة في قضاء زغرتا، إلى أنّ "الرّبّ كشف عن محبّته لنا بشكل نهائي، هو الّذي كان دائمًا يفيض بمحبّته على الإنسان الّتي بدأت يوم ولادته واكتملت بالقيامة".

ولفت إلى أنّ "الإنسان مدعو أيضًا أن يعيش ويختبر بقلبه محبّة الله عندما يُبادل الله بالحبّ ذاته، إذ لا يمكن أن يحبني إنسان ولا أبادله الحبّ، ولكن الله رَبط اكتمال محبّتنا له، بمحبّة أخينا الإنسان، وهذا الإرتباط لا يمكننا أن نُفكّكه عن بعضه لأنّنا من خلاله نرى وجه الله".