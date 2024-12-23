يزبك: قائد الجيش ليس مرشحنا وتبني جنبلاط ترشيحه لم يستفزنا لكننا استغربنا الاستعجال

لا ينفي عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​غياث يزبك​، أنّ التّنافس التّاريخي بين حزب "القوّات اللّبنانيّة" و"التيّار الوطني الحر" على المرجعيّة المسيحيّة، لطالما كان قائمًا، لكنّه أشار إلى أنّ "بعد الانتخابات النّيابيّة عام 2022، أصبحت المنافسة خلفنا، بعدما أكّدت نتائجها أنّ "القوّات" باتت هي المرجعيّة المنفتحة على علاقات عابرة للطّوائف مع كلّ القوى".

ولفت، في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "بمقابل مسار بناء الدّولة الّذي يسلكه حزب "القوّات"، كان رئيس "التيّار" النّائب ​جبران باسيل​ ولا يزال يسلك مسارًا يناقض مشروع الدّولة. لكن ذلك لا يمنع التّلاقي والتّقاطع راهنًا على اسم رئيس للجمهوريّة يحقّق مصلحة ​لبنان​، كما تقاطعنا على اسم الوزير الأسبق جهاد أزعور".

وأوضح يزبك أنّ "قناة التّواصل موجودة مع "التيّار" كما مع باقي القوى، لانتخاب شخصيّة لا تشكّل تحدّيًا لأحد، لكن بالوقت نفسه لا تكون رماديّةً ومن دون طعم ولا لون"، معتبرًا أنّ "على القوى الأخرى أن تقترب من مواصفاتنا لرئيس يحترم المتغيّرات الحاصلة في لبنان والمنطقة، وذلك لا يعني أنّ هناك من يسعى للاستقواء على "حزب الله" بوصفه جهةً مهزومة".

وعن تبنّي الرّئيس السّابق للحزب "التقدمّي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​ ترشيح قائد الجيش العماد ​جوزيف عون​ للرّئاسة، أكّد أنّ "ذلك لم يستفزّنا، لكنّنا استغربنا الاستعجال، باعتبار أنّنا كنا نفضّل إنضاج العمليّة لتكون خارجة من إجماع وطني أو من أرجحيّة وطنيّة"، مبيّنًا أنّ "عون ليس مرشّحنا، ولكن ذلك لا يعني أنّه لا يستحق أن يكون رئيسًا. نحن قادرون حتى على اختياره وانتخابه".