يعقوب: توحدوا ايها اللبنانيون وتبصروا ولا تصدقوا الوعود

أكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، ان "الصهيوني يفجر بإجرام كل شيء في قرانا الحدودية في ظل إتفاق الستين يوم العظيم، اما اهل اليمن أنصار الله لا زالوا يضربون إسرائيل في عمق يافا رغم اجتماع العالم عليهم، اما سوريا فلقد احتلت إسرائيل مساحات استراتيجية لم تكن تحلم بها ودمرت كل سلاح الجيش".
ولفت يعقوب، الى أننا "نحن في لبنان مشغولون بمن سيكون رئيسا للجمهورية وكيف سينزع السلاح ويجعل لبنان مسالما"، مضيفاً "ترقبوا سوريا هل ستبقى موحدة او ستقسم وماذا ينتظر الاردن، لذلك توحدوا ايها اللبنانيون وتبصروا ولا تصدقوا الوعود".
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