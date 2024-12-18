شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال فانواتو المدمر.. أستراليا ترسل فرقًا إغاثية وطبية والان نبدء بالتفاصيل

تحذير من حدوث تسونامي

زلزال فانواتو اليوم

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الأسترالية أنها سترسل الأربعاء عناصر إنقاذ ومساعدين طبيّين بطائرتي نقل عسكريتين إلى فانواتو في المحيط الهادئ التي ضربها زلزال عنيف أوقع 14 قتيلا على الأقل.وقال وزير الدفاع ريتشارد مارليس لهيئة الإذاعة الأسترالية العامة "سيكون لدينا فريق مساعدة طبية وفريق بحث وإنقاذ متجهين إلى فانواتو في وقت لاحق من هذا الصباح بطائرة سي17 وطائرة سي130".وضرب زلزال بقوة 7,3 درجات قبالة أرخبيل فانواتو الثلاثاء، ما تسبّب بسقوط 14 قتيلا على الأقل وفق تقارير عدة، وألحق أضرارا جسيمة في أبنية وبنى تحتية.وحدد مركز الزلزال الذي ضرب عند الساعة 12,47 بالتوقيت المحلي (01,47 بتوقيت غرينتش) على عمق 43 كيلومترا في البحر على بعد ثلاثين كيلومترا غرب عاصمة هذه الدولة الجزيرة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية مما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي.ووقعت هزة ارتدادية بقوة 5,5 درجات بعد بضع دقائق تلتها سلسلة هزات أقل قوة.وجاء في منشور لكايتي غرينوود، مسؤولة الصليب الأحمر في المحيط الهادئ، على منصة إكس، أن حكومة فانواتو أفادت بأن حصيلة القتلى بلغت 14 شخصا، وبأن مئتي جريح يعالجون في المستشفى الرئيسي في العاصمة.وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بمقتل ستة أشخاص على الأقل وقدر أن 116 ألف شخص قد يتأثرون بتبعات الزلزال.وتضرر المستشفى في بورت فيلا، وقالت الأمم المتحدة إنه تم نصب خيام في الخارج لاستيعاب تدفق المرضى، مشيرة أيضا إلى تقطّع خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإلى أن خزاني المياه الرئيسيين تضررا.ونقل الجرحى إلى المستشفى في العاصمة بواسطة شاحنات، وأظهرت لقطات تلفزيونية جرحى ممددين على نقالات في الخارج أو على كراس.