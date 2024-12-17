المتحدث باسم نتانياهو: هناك تقدم في مفاوضات صفقة التبادل ونلحظ مرونة لدى حماس

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عومر دوستري، أنه "هناك تقدم في مفاوضات صفقة التبادل ونلحظ مرونة لدى حماس".

وقال إن "نتانياهو يفضل عدم نشر تفاصيل محادثات الصفقة".

وكانت قد أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية في وقت سابق بحدوث "تقدم غير مسبوق" باتجاه التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وقالت إن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين ستستمر، وإن الأيام المقبلة ستكون حاسمة.

وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن، "أنني لن أتوقف عن العمل حتى أعيد جميع الأسرى في قطاع غزة إلى وطنهم".