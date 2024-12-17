أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عومر دوستري، أنه "هناك تقدم في مفاوضات صفقة التبادل ونلحظ مرونة لدى حماس".
وقال إن "نتانياهو يفضل عدم نشر تفاصيل محادثات الصفقة".
وكانت قد أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية في وقت سابق بحدوث "تقدم غير مسبوق" باتجاه التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وقالت إن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين ستستمر، وإن الأيام المقبلة ستكون حاسمة.
وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن، "أنني لن أتوقف عن العمل حتى أعيد جميع الأسرى في قطاع غزة إلى وطنهم".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم نتانياهو: هناك تقدم في مفاوضات صفقة التبادل ونلحظ مرونة لدى حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.