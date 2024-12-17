ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 45.059 قتيلا و107.041 مصابا

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقرير لها، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 31 قتيلًا و79 مصابا خلال 24 ساعة.

وعليه، أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 45.059 شهيدا و107.041 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.