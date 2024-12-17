خارجية ألمانيا: دبلوماسيون ألمان أجروا محادثات في دمشق مع ممثلين للحكومة الانتقالية السورية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن دبلوماسيين ألمان أجروا محادثات للمرة الأولى مع ممثلين للحكومة الانتقالية السورية في دمشق.
وقالت "يجري بحث الفرص لإمكانية وجود دبلوماسي في دمشق".
وكانت قد أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، بأن "وفدًا من وزارة الخارجية الألمانية وصل سوريا لإجراء محادثات مع القيادة الجديدة وبحث إعادة فتح السفارة الألمانية في دمشق".
ويأتي ذلك بعد زيارة وفود دبلوماسية من فرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة إلى سوريا بعد مرور أسبوع على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
في وقت سابق، أشار زعيم هيئة "تحرير الشام" والقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، خلال لقائه وفد الخارجية البريطانية، إلى أن "ما حصل في سوريا انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم".
وشدد الشرع على أنه "يجب رفع العقوبات عن سوريا كي يعود السوريون إلى بلدهم".
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