تكنولوجيا: Sharge Loomis: نظارات ذكية بدقة 4K وصوت Hi-Fi

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Sharke أن علامتها التجارية الفرعية الجديدة Loomos ستنطلق قريبًا لتقديم خيار جديد يتميز بالتصميم الشفاف، ويستهدف المنافسة مع الأجهزة القابلة للارتداء مثل Meta Ray-Bans. وتستعد Loomos للتفوق على منافسيها بإطلاق نظارتها الذكية التي تعد الأولى في العالم المزودة بكاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

توفر الكاميرا المدمجة القدرة على تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل، بينما تصل جودة الصور إلى 4K. بالإضافة إلى ذلك، توفر النظارة صوتًا عالي الوضوح باستخدام مكبرات الصوت AAC0920، ما يمنح تجربة صوتية مشابهة لسماعات الأذن المفتوحة.

تتيح هذه الميزات للمستخدم التفاعل مع المساعد الصوتي الخاص بـ Loomos، الذي يعتمد على تقنية GPT-4o. وتهدف هذه التقنية إلى تقديم تجربة ذكاء اصطناعي أكثر سلاسة واستجابة مقارنة بالأجهزة الذكية القابلة للارتداء الأخرى.

زودت Sharke النظارة ببطارية كبيرة بسعة 450 مللي أمبير في الساعة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي دون الحاجة المتكررة للشحن.

وعلى الرغم من هذه البطارية القوية، يبلغ وزن النظارة حوالي 49 جرامًا فقط، مما يضمن تجربة ارتداء مريحة طوال اليوم بفضل وسادات الأنف والمفصلات القابلة للتعديل.

من المقرر أن تطلق Sharke نظارات Loomos الذكية، التي تعد بتقديم “ذكاء اصطناعي يومي” متطور وبدون استخدام اليدين، في أوائل العام المقبل.

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