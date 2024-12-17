عُقد في نيقوسيا بدعوة من النّائب الماروني في قبرص جون موسى، لقاء مع الرّئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، بحضور السّفيرة اللّبنانيّة في قبرص كلود حجل، راعي أبرشيّة قبرص المارونيّة المطران سليم صفير وحشد من الفاعليّات المارونيّة في قبرص.
وخلال اللقاء، قدّم المحامي بول يوسف كنعان، بحضور رئيس لجنة السّياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وديع كنعان، كتاب جورج عرب عن وادي قنوبين، مترجم إلى خمس لغات.
وكانت كلمات لموسى، صفير وكريستودوليدس الّذي أكّد أنّه يحمل لبنان في قلبه وعقله في الاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس القبرصي التقى وفدًا لبنانيًا: أحمل لبنان في قلبي وعقلي في الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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