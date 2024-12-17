الرئيس القبرصي التقى وفدًا لبنانيًا: أحمل لبنان في قلبي وعقلي في الاتحاد الأوروبي

عُقد في نيقوسيا بدعوة من النّائب الماروني في قبرص جون موسى، لقاء مع الرّئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، بحضور السّفيرة اللّبنانيّة في قبرص كلود حجل، راعي أبرشيّة قبرص المارونيّة المطران سليم صفير وحشد من الفاعليّات المارونيّة في قبرص.

وخلال اللقاء، قدّم المحامي بول يوسف كنعان، بحضور رئيس لجنة السّياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وديع كنعان، كتاب جورج عرب عن وادي قنوبين، مترجم إلى خمس لغات.

وكانت كلمات لموسى، صفير وكريستودوليدس الّذي أكّد أنّه يحمل ​لبنان​ في قلبه وعقله في الاتحاد الأوروبي.