اشار النائب نعمة افرام، من عين التينة، الى أنني "تكلمت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدد من المواضيع وتطرقنا إلى اتفاقية وقف إطلاق النار"، لافتا الى أنني "عرضت أمام بري برنامج الترشح وأكّدت على دور الرئيس في تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار".
وأمل بـ"دعم بري والنواب أن نصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية يحمل شعار "لبنان أولاً". واوضح أن "لا "فيتو" على إسمي من الخارج ونشكر مساعدة اللجنة الخماسية على جهودها".
كانت هذه تفاصيل خبر افرام من عين التينة: نأمل بدعم بري والنواب أن نصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية يحمل شعار "لبنان أولاً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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