الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة أهداف عسكرية بالأسابيع الأخيرة في مدينة الخيام جنوبي لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي، بأن "قوات الفرقة 98 نفذت عدة حملات عسكرية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية في مناطق مختلفة في قلب قرى جنوب لبنان هي كفركلا والعديسة ورب الثلاثين ومركبا والطيبة والخيام"، في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الحالي بعد عدوانها الواسع على لبنان.

وادعى بأنه "عملت الفرقة خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة الخيام ضد أهداف عسكرية، باعتبارها بلدة استخدمها حزب الله كمعقل محوري حيث أطلِقت منها آلاف الصواريخ باتجاه أراضي البلاد. وخلال النشاط، قضى المقاتلون على العديد من المسلحين وعثروا على أكثر من 300 بنية تحتية عسكرية ودمروها".

وزعم أيضا أنه "منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تعمل قوات الفرقة في جنوب لبنان ملتزمةً بشروط التفاهمات بين إسرائيل ولبنان بغية منع انتشار حزب الله وكشف وسائل قتالية وإزالة تهديدات لإسرائيل ومواطنيها. وتواصل قوات إضافية تابعة للجيش الإسرائيلي العمل في جنوب لبنان".