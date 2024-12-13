وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك فرصة حقيقية لإبرام صفقة لإطلاق سراح المختطفين في غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "هناك فرصة حقيقية لإبرام صفقة لإطلاق سراح المختطفين في غزة".
هذا وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، أن "االتقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن بالإمكان التوصل لصفقة مع حماس خلال شهر".
وأمس، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنه "تم جمع 600 توقيع لرؤساء سلطات محلية وأعضاء في الليكود، لتشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على إبرام صفقة تبادل".
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