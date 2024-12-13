المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: مجموعة السبع اتفقت على ضرورة احترام سلامة أراضي سوريا واستقلالها وسيادتها

أعلن المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، أن "مجموعة السبع اتفقت على ضرورة احترام سلامة أراضي سوريا واستقلالها وسيادتها". وذكر المتحدث، أن "رئيس الوزراء كير ستارمر أكد أنه يجب الترحيب بسقوط الأسد لكن يجب الحذر بشأن ما بعد ذلك".

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