أفاد مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للامن العام، بأن "المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري استقبل مساء أمس، وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا Patrick Gauchat ، وعرض معه آخر المستجدات في لبنان والمنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر البيسري التقى وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان وعرض معه آخر المستجدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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