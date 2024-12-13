شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بالسعودية.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بمرتبات تصل لـ9000 ريال شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل وزارة العمل، طلبات الشباب الراغبين في العمل بالمملكة العربية السعودية، ضمن فرص مميزة برواتب تصل إلى 9000 ريال سعودي، وذلك في إطار حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري وتأهيلهم للانخراط في أسواق العمل الإقليمية بفرص تلبي طموحاتهم.

وأوضحت الوزارة، توافر 25 وظيفة على مهنتي "مدير مطعم " و"شيف سوشي"، بشركة لتطوير الموارد الإدارية بالسعودية، ودعت الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط التقديم بمقر الإدارة العامة للتشغيل "3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر".

أما عن تفاصيل فرص العمل المتوفر، فهى:

1- عدد 15 مدير مطعم:

- الرواتب : تتراوح ما بين 6500 إلى 9000 ريال شهريا.

- السن من 28-36 سنة .

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وقراءة وكتابة .

- مؤهل عالى يفضل سياحة وفنادق

- توافر مهارات التواصل - إدارة الفريق - ادارة الوقت المرونة - اعداد الميزانيات ومراقبة التكاليف الإشراف على العمليات اليومية - إدارة المخزن - تطبيق معايير سلامة الأغذية.

2- عدد 10 شيف سوشى:

- الرواتب : تتراوح ما بين 2500 إلى 3000 ريال.

- السن من 25-32 سنة كل شهر .

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في العمل كشيف سوشي.

- إجادة اللغة الانجليزية.

- مؤهل متوسط أو عالي.

وأوضحت وزارة العمل، أن المقبولين في تلك الوظائف سيحصلون على عدة مزايا، من بينها: توفير سكن، تأمين طبي، وتذاكر الطيران.

وأشارت إلى أنه على الراغبين في التقدم لتلك الـ وظائف، من خلال التوجه إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم العنوان : 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر – القاهرة، على أن يتم تقديم: سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية- صورة جواز سفر ساري - وصورة المؤهل الدراسي - وصورة شخصية - وفيديو مسجل بالصوت والصورة مدته 30 ثانية موثق على فلاشة يتضمن الإسم والسن والوظيفة الحالية والمؤهل الدراسي.