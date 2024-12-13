شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دعاء عريبي: تمديد العمل بسوق اليوم الواحد يؤكد نجاح التجربة والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بنجاح تجربة "سوق اليوم الواحد"، التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين على المنتجات المخفضة التي يتم عرضها بالسوق، والتي تصل نسبة الخصم فيها إلى 20% و35% على المواد الغذائية والبقوليات والخضروات، واللحوم والدواجن.

وأضافت النائبة دعاء عريبى أن نجاح هذه التجربة وقرار تمديد العمل بها ليومين إضافيين يؤكد أهميتها في تخفيف العبء عن الأسر المصرية، ويعكس التزام الدولة بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين.



ودعت عريبى لتوسيع تلك الأسواق لتشمل جميع محافظات مصر نظرا لنجاحها في خدمة أهالينا.