ملك البحرين وجه رسالة إلى الجولاني واعلن استعداد بلاده للتنسيق مع سوريا

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي يرأس الدورة الحالية للقمة العربية، برسالة إلى قائد هيئة تحرير الشام أبو محمّد الجولاني الذي يقود فصيله السلطة الجديدة في دمشق، معبرا فيها عن استعداد بلاده لـ"التنسيق" مع سوريا.
وقال ملك البحرين في الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء البحرين الرسمية، إنها موجهة إلى "سعادة أحمد الشرع، القائد العام لفرقة التنسيق العسكرية في الجمهورية العربية السورية، اننا على استعداد لمواصلة التشاور والتنسيق مع سوريا الشقيقة، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري الشقيق".
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