شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 30 مسجدا جديدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مواصلة وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 30 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 11 من جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 13 من ديسمبر 2024 م، فى مختلف المحافظات، 14 مسجدًا منها إحلالا وتجديدًا، و 16 مسجدًا صيانة وتطويرا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

في خطوة جديدة تعكس جهود مصر الحثيثة لاستعادة تراثها الحضاري والتاريخي، أعلنت وزارة الخارجية عن استعادة مجموعة من القطع الأثرية المصرية أمس الخميس، من أيرلندا، وذلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن فى 11ديسمبر 2024.

بعد زيارة الرئيس السيسى إلى دبلن.. مصر تستعيد قطعا أثرية من أيرلندا

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 30 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 11 من جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 13 من ديسمبر 2024 م، فى مختلف المحافظات، 14 مسجدًا منها إحلالا وتجديدًا، و 16 مسجدًا صيانة وتطويرا.

وزارة الأوقاف تفتتح 30 مسجدًا جديدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وقع كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسفير ايرك شوفاليه السفير الفرنسى بالقاهرة خطة عمل بشأن الخطوات القادمة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة 6 أكتوبر، والتي تضم 219 عمارة سكنية بواقع 5256 وحدة سكنية مختلفة المساحات بمحوري الإسكان المتوسط والمميز ضمن المبادرة. وزير التموين يعلن إقامة سوق اليوم الواحد واستمراره يومين فى مدينة نصر أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إقامة “سوق اليوم الواحد” وتفعيله لمدة يومين كتجربة في منطقة مدينة نصر ليستمر العمل به يومي الجمعة والسبت، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاحات التي حققتها الأسواق المستمرة في مناطق حلوان، الأميرية، المرج، وإمبابة، العمرانية، حيث تستمر فى تقديم خدماتها للمواطنين فى نفس مواقعها يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفى إطار الجهود المستمرة لتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار تنافسية للمواطنين. عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمناقشة موقف إيراد نهر النيل، وتقدير كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، ومتابعة الموقف المائى خلال موسم الزراعات الشتوية، ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين. وزير الرى: توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة واصل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة، عمله، إذ طرح جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية. قطع المياه 5 ساعات اليوم الجمعة 13-12-2024 فى بعض مناطق الجيزة كشفت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 5 ساعات، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، عن 8 مناطق، هي: (طريق اسكندرية الصحراوى، منشية البكارى، الطوابق فيصل، كفرغطاطى، اللبينى ومتفرعاته، آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية، حدائق الأهرام القديمة، كرداسة)، لربط خط مياه جديد. قطع المياه 5 ساعات اليوم الجمعة 13-12-2024 فى بعض مناطق الجيزة تخفيضات تصل لـ30%.. سوق اليوم الواحد فى إمبابة يطرح السلع بأسعار مخفضة وزير التموين يعلن إقامة سوق اليوم الواحد واستمراره يومين فى مدينة نصر أفادت وسائل إعلام فلسطينية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط عشرات الشهداء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا ومخيم النصيرات في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية. عشرات الشهداء إثر قصف للاحتلال على بيت لاهيا ومخيم النصيرات فى قطاع غزة الإسكان: تقدم أعمال تنفيذ أكثر من 5 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل بـ6 أكتوبر

كامل الوزير يوقع خطة عمل لمشروع الخط السادس للمترو مع السفير الفرنسي

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سعر الذهب اليوم الجمعة 13-12-2024.. عيار 21 يتراجع