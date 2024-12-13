شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد أقسام الطوارئ والعيادات بمجمع السويس الطبي والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ليلية مفاجئة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وذلك بعد بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور أحمد السبكي مجمع السويس الطبي، حيث شملت الجولة أقسام الطوارئ، العيادات المسائية، الرعايات المركزة، الأقسام الداخلية، والأقسام التشخيصية.

واطمأن على جودة الخدمات المقدمة وتوافر التجهيزات اللازمة لضمان كفاءة الأداء وتلبية احتياجات المرضى على الفور.

كما استطلع رئيس الهيئة آراء المواطنين حول سرعة وجودة الخدمات المقدمة في أقسام الاستقبال والطوارئ بالمجمع الطبي، وأجرى محاكاة لاستقبال حادث؛ للاطمئنان على قدرات أطقم الطوارئ بالمجمع في التعامل السريع والدقيق مع الحوادث.

كما كلف رئيس الهيئة إدارة المجمع الطبي بمضاعفة العيادات المسائية، خاصةً في تخصصات الأطفال، الباطنة، والنساء والتوليد، بهدف تخفيف الازدحام خلال المساء.

وعقد الدكتور أحمد السبكي اجتماعًا مع المدير المسائي، رؤساء الأقسام الإكلينيكية، الأطباء، هيئة التمريض، والأقسام المساندة بمجمع السويس الطبي، حيث استمع لآرائهم حول سبل تطوير الخدمات وتقديم رعاية صحية أفضل للمرضى. وأكد على أهمية العمل الجماعي كفريق طبي واحد، مع التركيز على تقديم خدمات صحية متميزة وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى المواطنين.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة السويس قدمت أكثر من 1.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، وهو ما يعكس نجاح المنظومة في تلبية احتياجات المواطنين الصحية. وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من 72% من المواطنين بالسويس ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مما يعكس ثقة المواطنين في مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل أسهمت في إحداث نقلة نوعية بالخدمات الصحية في المحافظة، حيث تضاعف الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية بنسبة 226% للأسِرّة، و170% للرعايات المركزة، و44% للحضانات. وأكد على أن الهيئة مستمرة في التوسع بالخدمات لتلبية احتياجات المرضى وتطلعاتهم.

ولفت إلى افتتاح قسم العلاج الكيماوي للأورام وزيادة قدرات المعامل بالمجمع، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تطوير الخدمات الصحية لتحقيق أعلى معايير الجودة ورضاء المواطنين بمحافظة السويس.