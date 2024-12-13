شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات جديدة لمكالمات الفيديو على الواتساب.. تمنحك خصوصية أكبر وتجربة مكالمة مميزة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم تطبيق WhatsApp بعض التحديثات الجديدة والمثيرة لميزات الاتصال، مع إجراء أكثر من 2 مليار مكالمة يوميًا على منصة المراسلة، ويواصل WhatsApp تحسين خدمات الاتصال لمستخدمي سطح المكتب والهواتف المحمولة، مع اقتراب موسم العطلات، حيث تهدف هذه التحديثات إلى جعل البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء أكثر سلاسة.

تعرف على تحديثات واتساب الجديدة

من بين الميزات البارزة التي تم تقديمها هي القدرة على تحديد المشاركين المحددين عند إجراء مكالمة من دردشة جماعية ، في السابق كان بدء مكالمة من مجموعة يعني إشراك جميع المشاركين في الدردشة، أما الآن، يمكنك اختيار من تريد الاتصال به على وجه التحديد، وهو أمر مثالي للمواقف التي تحتاج فيها فقط إلى التحدث إلى عدد قليل من الأشخاص من مجموعة أكبر ، وهذا مفيد بشكل خاص لوضع الخطط التي تتطلب القليل من الخصوصية، مثل تنظيم حفلة مفاجئة أو تنسيق هدايا العطلات.

فلاتر جديدة تضاف إلى مكالمات الفيديو لـ "الواتساب"

بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بمكالمات الفيديو، يضيف WhatsApp لمسة مرحة من خلال تأثيرات جديدة ، وهناك عشرة خيارات مختلفة للاختيار من بينها، مما يسمح للمستخدمين بجعل مكالمات الفيديو الخاصة بهم أكثر تسلية ، سواء كنت تريد إضافة آذان جرو، أو الظهور وكأنك تحت الماء، أو تبدو وكأنك تحمل ميكروفونًا للكاريوكي، فإن هذه التأثيرات يمكن أن تجعل المحادثات أكثر جاذبية ومرحًا.

كما يحصل مستخدمو سطح المكتب على تجربة أفضل مع ميزات الاتصال المحسنة في تطبيق WhatsApp لسطح المكتب، فعند فتح علامة تبويب المكالمات، ستجد الآن أنه من الأسهل بدء مكالمة أو إنشاء رابط مكالمة أو حتى الاتصال برقم بشكل مباشر ، ويجعل هذا الإعداد المبسط الاتصال بالآخرين أكثر ملاءمة، وخاصة لأولئك الذين يفضلون استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لإجراء المكالمات.

ومن بين التحديثات الرئيسية الأخرى تحسين جودة مكالمات الفيديو، سواء كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو جهازًا محمولًا، أصبحت مكالمات WhatsApp الآن أكثر موثوقية، مع دقة أعلى وجودة صورة أكثر وضوحًا ، وهذا يضمن أن تكون المكالمات الفردية والجماعية أكثر سلاسة ومتعة، بغض النظر عن مكان وجودك.

من خلال هذه الميزات الجديدة، يهدف تطبيق WhatsApp إلى جعل الاتصال أكثر سهولة ومتعة للجميع، سواء كان ذلك لقاءً عابرًا مع صديق أو مكالمة جماعية مع العائلة المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

ومع اقتراب موسم العطلات، لا يمكن أن تأتي هذه التحسينات في وقت أفضل ، وتعمل القدرة على اختيار المشاركين المحددين، وإضافة تأثيرات مكالمات الفيديو الممتعة، والتكامل الأفضل مع سطح المكتب، وجودة الفيديو المحسنة، على جعل الاتصال بالأحباء أسهل وأكثر متعة.