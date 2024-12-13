شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ السعودية لفوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034 والان مع تفاصيل الخبر

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة الإعلان عن فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وكتب الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:" يطيب لي أن أوجه أصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الإعلان عن فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وأن يكون تنظيم البطولة حدثاً مميزاً يُسجل في تاريخ الرياضة العالمية والعربية".