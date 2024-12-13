أخبار مصر

الرئيس السيسى يهنئ السعودية لفوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ لفوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 01:18 م

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة الإعلان عن فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وكتب الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:" يطيب لي أن أوجه أصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الإعلان عن فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير ، وأن يكون تنظيم البطولة حدثاً مميزاً يُسجل في تاريخ العالمية والعربية".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا