افادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "ذوي أسرى إسرائيليين بغزة يتظاهرون قبالة منزل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بالقدس"، مشيرة الى أن "عائلات الأسرى تطالب ديرمر بالضغط على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والإدارة الأميركية لإبرام صفقة تبادل".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: ذوو أسرى إسرائيليين بغزة يتظاهرون قبالة منزل وزير الشؤون الاستراتيجية بالقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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