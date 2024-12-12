الحاج حسن وزع بذور القمح الطري والصلب على المزارعين في زحلة بالشراكة مع "سيام باري"

قام وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، بتوزيع بذور القمح الطّري والصّلب على المزارعين للإكثار، بالشّراكة مع منظمة "سيام باري"، في منطقة ​زحلة​، وذلك في إطار الحملة الّتي تقوم بها ​وزارة الزراعة​ كلّ عام لتوسعة المساحات المزروعة من القمح الطّري والصّلب.

وأكّد الحاج حسن أنّ "هذه الشّراكة تأتي في إطار الدّعم الّذي تقدّمه الوزارة إلى مزارعها لإكثار البذار، بغية توطين القمح الطّري في لبنان، والتّخفيف من الاستيراد، وصولًا إلى الاكتفاء الذّاتي، كون سهول لبنان مؤهّلة لأن يكون إنتاجها وافرًا ومنتجًا لهذه النّوعيّة من القمح".

وتوجّه بالشّكر إلى موظّفي وزارة الزّراعة والمديريّات والمصالح والمدير العام، على "جهودهم في سبيل تعزيز الشّركات بين المواطنين والوزارة من جهة، وبين الوزارة وباقي الهيئات المحليّة والدّوليّة". كما شكر لـ"منظمة سيام، بشقَّيها باري ومونبلييه، جهدها، وكذلك لكلّ الشّركاء الدّوليّين العاملين في مساعدة وزارة الزّراعة، أكان منظّمات دوليّة أم هيئات مانحة".