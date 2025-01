أنجلينا جولي مع ابنتها زهارا في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 04:19 صباحاً - للمرة الثانية في الأيام الأولى لعام 2025، تظهر أنجلينا جولي مع ابنتها زهارا في ثاني حدث سينمائي، حيث انضمت لأنجلينا جولي على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ 82، ابنتها زهارا.

أنجلينا جولي وزهارا في حفل توزيع جوائز بالم سبرينغز للأفلام

جاء الحضور السابق لزهارا مع والدتها أنجلينا جولي حينما ظهرا معاً في حفل توزيع جوائز بالم سبرينغز للأفلام. ويُعد ظهور جولي في هذا الحدث هو الأول لها بعد تسوية طلاقها مع براد بيت.

وفي هذا الحدث، تم تكريم الممثلة البالغة من العمر 49 عاماً، بجائزة Desert Palm Achievement Award عن أدائها كمغنية الأوبرا ماريا كالاس في فيلم السيرة الذاتية ماريا.

وفي هذه المناسبة، ارتدت جولي فستاناً طويلاً من الحرير باللون الأسود بدون أكمام، بينما تركت شعرها الأشقر منسدلاً على ظهرها، وغرتها الجديدة منسدلة على الجانب. وعلى عكس والدتها، اختارت زهارا إطلالة باللون الأبيض من خلال فستان أبيض بقصة A مع تفاصيل من الدانتيل وقماش أبيض يتدفق على أحد الكتفين.

ومن الجدير بالذكر أن أنجلينا جولي قد اصطحبت من قبل ابنها باكس في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب لعام 2018، في نسخته الـ 75.

أنجلينا جولي تنافس على جائزة أفضل ممثلة

تشارك أنجلينا جولي في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في فئة أفضل أداء لممثلة في فيلم درامي، عن فيلم ماريا Maria، بينما ينافسها في هذه الفئة باميلا أندرسون عن فيلم THE LAST SHOWGIRL، نيكول كيدمان عن فيلم BABYGIRL، تيلدا سونتون عن فيلم THE ROOM NEXT DOOR، فيرناندا توريس عن فيلم I’M STILL HERE، وكيت وينسلت عن فيلم LEE.

قصة فيلم MARIA

يحكي فيلم ماريا القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة ‏أعظم مغنية أوبرا في العالم، والتي استعادتها وأُعيد تصورها خلال أيامها الأخيرة في باريس في ‏السبعينيات، وفقاً لبيان صحفي.

كان لدى كالاس نطاق صوتي يمتد لثلاثة أوكتافات، مما جعلها نجمة أوبرا عالمية. توفيت في باريس عام ‏‏1977 إثر نوبة قلبية.

وتم تصوير ‏Maria‏ على مدار ثمانية أسابيع في باريس واليونان وبودابست وميلانو، ويحتوي الفيلم على ‏الملابس الأصلية التي ارتدتها كالاس، وفقاً لبيان صحفي.‏

الفيلم من بطولة أنجلينا جولي، بييرفرانشيسكو فافينو، ألبا روهرواشر، وهو من تأليف ستيفن نايت، ومن إخراج بابلو لارين.

