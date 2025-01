غولدن غلوب 2025: سيلينا غوميز وبيني بلانكو يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 04:19 صباحاً - الفنانة العالمية سيلينا غوميز خطفت الأنظار هي وخطيبها بيني بلانكو فور وصولهما السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025، في نسخته الـ 82، ويُعد هذا أول ظهور رسمي في حفل عالمي للثنائي بعد إعلان خطبتهما الشهر الماضي.

سيلينا غوميز بإطلالة تشبه الأميرات مع خطيبها بيني بلانكو

ظهرت سيلينا غوميز، البالغة من العمر 32 عامًا، بإطلالة وتسريحة شعر تشبه الأميرات، وارتدت فستان باللون الأزرق السماوي، بينما ارتدى بلانكو سترة بيضاء وقميص أبيض دانتيل، وأفسح لحبيبته المجال حتى تلتقط الصور منفردة على السجادة الحمراء.

يذكر أن غوميز مرشحة في جوائز غولدن غلوب Golden Globes عن فئة أفضل ممثلة مساعدة، عن دورها في شخصية "جيسي ديل مونتي" في فيلم Emilia Pérez، كما تنافس أيضاً في فئة أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي عن مسلسل Only Murders in the Building.

كما خطف الأنظار أيضًا مشهد التقاء سيلينا غوميز بالفنانة العالمية نيكول كيدمان على السجادة الحمراء، وتبادلوا العناق وأطراف الحديث، والذي كان يبدو حديثًا دافئًا مليء بالحب.

كيت بلانشيت لا تخشى تكرار الفستان في عام واحد

النجمة العالمية كيت بلانشيت، البالغة من العُمر 55 عامًا، خطفت الأنظار كعادتها فور وصولها السجادة الحمراء لحفل جوائز غولدن غلوب، وارتدت الممثلة الاسترالية فستانًا ذهبيًا مرصعًا بالترتر من لويس فيتون، ولم تترد بلانشيت من تكرار هذا الفستان بعد ثمانية أشهر فقط من ظهورها به آخر مرة في مهرجان كان السينمائي لعام 2024. وبينما اختارت بلانشيت العام الماضي تسريحة شعر أنيقة مرفوعة لأعلى مع الفستان، اختارت في حفل غولدن غلوب 2025 تسريحة شعر قصيرة بسيطة.

نجوم العالم على رد كاربت حفل غولدن غلوب

حضر عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز غولدن غلوب، ومن بينهم الإعلامية ريا أبي راشد ، وآشلي غراهام، راشيل سميث، هيذر ماكماهان، أنجيليك جاكسون، الطفلة تايلين بيغز، إليزابيث واغمايستر، سكوت إيفانز، آدم روز، ويليام ستانفورد ديفيس، تيم غراي وجودي لونغ، شاني أتياس، ديلان كلارك، زوري هول، كيلتي نايت، لورين ليفرانك، وتشارلوت كارول، مات ريفز، بول داونز وزوجته لوسيا أنيلو، لي لي سينغ، مارين موريس، مونيكا باربارو، مندي كالينغ، تيلر جيمس ويليامز، جاكي تون، آلي ونغ، كيت بلانشيت، بايال كاباديا، جاستين لوب، موريس تشستنت، كوبر كوتش، تيموثي سيمونس، كريستين مليوتي، أليسون جاني، داكوتا فانينغ، آنا ساواي، كيري واشنطن، آريانا ديبوز، جيسيكا غونينغ، غلين كلوز، راشيل بروسناهان، إيزابيلا روزيليني، ، كيت هدسون، إيلي فانينغ، شارون ستون، أرينا غراندي، ديمي مور، سينثيا إيريفو، كيت وينسلت، مايلي سايرس، أنجلينا جولي، باميلا أندرسون، زندايا، إيما ستون، والمزيد.

ما هو حفل توزيع جوائز غولدن غلوب؟

بدأ أول حفل توزيع جوائز غولدن غلوب عام 1944، كعرض جوائز ترفيهي رائد سنوي يكرم الإنجازات في كلٍ من التلفزيون والسينما. غالبًا ما يُشار إليه باسم "حفل العام في هوليوود"، وهو أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، مكنت جوائز غولدن غلوب من التبرع بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية المتعلقة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. كما دعم هذا التمويل برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

